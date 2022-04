Zeer grote brand in landbouwbedrijf in Erichem, ook woning met rieten kap in lichterlaaie

Drie vrouwen met voorkeurs­stem­men, Lienden is hofleveran­cier raadsleden in Buren

De 21 leden tellende gemeenteraad van Buren krijgt niet slechts twee, maar mogelijk vijf vrouwen in de gemeenteraad. Drie vrouwen zijn met voorkeursstemmen gekozen ten koste van mannen. Ze moeten uiterlijk volgende week laten weten of ze plaatsnemen in de gemeenteraad.

23 maart