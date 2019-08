Zilver voor freestyler Laura Dekker bij open WK in Praag: 'Steeds dichter bij eerste plek’

fotoserie Zo ziet het warme weekend eruit vanuit de lucht

25 augustus Het was weer warm dit weekend. De derde (en laatste) hittegolf van deze zomer, aldus de weerdiensten. Het RIVM trok het hitteplan weer uit de kast en er werd gewaarschuwd voor overmatige inspanning en uitdroging. Voor veel mensen was het ook ‘gewoon lekker weer’. Zij trokken er op uit en doken in het zwembad, gingen pootje baden in de Waal of een recreatieplas in de buurt.