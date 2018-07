Hulpdiensten zoeken naar drenkeling in recreatieplas De Meent bij Beusichem

Tevreden over snoeihard fipronil-rap­port, maar meer controles 'niet de oplossing'

27 juni NIJMEGEN - Boerenorganisatie LTO en pluimveehouders zijn te spreken over het fipronil-rapport van de commissie-Sorgdrager. ,,Het is snoeihard, maar eerlijk’’, zegt Eric Hubers, voorzitter Pluimveehouderij bij de boerenbond. ,,Het voordeel is dat we er allemaal van langs krijgen. Als sector, als overheid, als controleur. Dat leidt ertoe dat we er samen ook de schouders onder moeten zetten.’’