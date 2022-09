Zoelense woning drie maanden dicht na vondst ruim zeven kilo natte hennep, zeven knippers aangehouden

‘Tolereren we niet’

Daar bovenop heeft burgemeester Josan Meijers het pand nu voor drie maanden laten sluiten. Een burgemeester kan dat op basis van de Opiumwet. Die stelt dat sluiting mogelijk is als er bijvoorbeeld drugs worden verkocht, afgeleverd of simpelweg aanwezig zijn. ‘Met de sluiting van het pand voorkomt de burgemeester herhaling van de overtreding', aldus de gemeente Buren.



De sluiting is op vrijdag 23 september ingegaan. Niemand mag het pand in, het is verzegeld en de politie controleert het regelmatig, schrijft Buren. ,,Drugshandel zorgt voor meer criminaliteit. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor omwonenden. In onze gemeente tolereren we dat niet. Daarom sluit ik dit pand", aldus Meijers.