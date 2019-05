Zorgkosten te hoog, spaarpotten gemeenten leeg: tekort in regio ruim 80 miljoen

NIJMEGEN/BUREN - De meeste gemeenten in deze regio staat het water aan de lippen doordat de kosten voor zorg en welzijn de pan uit rijzen. Bijna de helft heeft in de afgelopen jaren de algemene reserves, de gemeentelijke buffer, moeten aanspreken om tekorten aan te vullen.

Dat blijkt uit een enquête onder de 42 gemeenten in het verspreidingsgebied van de Gelderlander. 33 gemeenten vulden de vragenlijst in en zij schetsen een weinig rooskleurig beeld. 88 procent kampt dit jaar met tekorten die oplopen van enkele tonnen tot miljoenen.



In totaal gaat het om minimaal 83,7 miljoen euro. Bij de grote gemeenten gaat het om forse bedragen, zoals 18,5 miljoen euro in Arnhem en 9 miljoen euro in Nijmegen. De gemeente Rheden heeft met een tekort van 5,3 miljoen op een budget van 26,5 miljoen euro naar verhouding het grootste tekort.

Details van de tekorten per gemeente vind je in onderstaande kaart.

De financiële problemen gaan leiden tot lastige keuzes, zoals het vervangen van een wegdek of geld uitgeven aan zorg, voorspelt wethouder Daan Russchen van de gemeente Buren. Hij voert het woord namens acht gemeenten in Rivierenland. Het zijn oneerlijke keuzes, zegt hij erbij. ,,Je kunt niet stoppen met asfaltonderhoud of onderhoud aan scholen.”

Quote De zorgtekor­ten van de gemeenten in deze regio zijn minimaal 83,7 miljoen euro De tekorten ontstaan vooral bij jeugdzorg. De zorg aan kinderen en jongeren neemt toe en wordt steeds complexer en duurder. Ook de kosten voor de Wmo lopen op. Daarvan wordt onder meer huishoudelijke hulp en dagbesteding betaald.

Al met al zegt 70 procent van de ondervraagde gemeenten niet voldoende budget te hebben om de zorg- en welzijnstaken goed uit te voeren. De helft van de gemeenten denkt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de kosten in de hand te houden. De gemeente Wageningen heeft aangekondigd onder toezicht van de provincie te komen als er niet snel in de kosten wordt gesnoeid.