Zwart randje legt geen schaduw over Sno bij FC Lienden

Speciaal team uit Beusichem redde Hagenaar uit puin na explosie

28 januari BEUSICHEM / DEN HAAG - Een gespecialiseerd Gelders team van de brandweer heeft zondag tot in de nacht meegeholpen de laatste persoon onder het puin uit te halen in Den Haag, waar een gebouw met woningen was ingestort door een explosie. Het team is één van de vijf teams in Nederland die worden opgeroepen bij dit soort incidenten met instortingsgevaar.