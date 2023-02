Klaar voor carnaval: bijna alle prinsen en prinsessen voor twintigste keer op één foto

Afgelaste optocht Knotsen­burg wordt niet op ander moment ingehaald

NIJMEGEN - De afgelaste optocht van Nijmegen wordt niet ingehaald. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het Knotsenburgse carnaval dat er helemaal geen praalwagens en loopgroepen door de stad trekken. Het is namelijk niet mogelijk om de optocht alsnog door de binnenstad van Nijmegen te laten trekken op zondag 22 maart. Het is dan officieel halfvasten, maar juist in dat weekeinde staat ook de Stevensloop gepland.

24 februari