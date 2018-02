Opnieuw 'wereldrecord' voor Gelderlander Prinsentreffen

Tekort aan bouwplaatsen voor de carnavalswagen

1 februari GROESBEEK/LEUTH/MALDEN/MILLINGEN - Bouwers van carnavalswagens in de regio hebben grote moeite met het vinden van een bouwplek. De bouwplaatsen zijn schaarser en boeren staan minder vaak toe dat een wagen in hun schuur wordt gebouwd, merken carnavalsverenigingen in de regio. Het gevolg: minder lokale wagens in de carnavalsoptocht.