Zo herstel je het beste van carnaval: ‘Die kater komt twee keer zo hard terug’

Duizenden carnavals­lief­heb­bers uit hun bol op straat: ‘Dit is Huissen, iedereen is verkleed’

HUISSEN - Wie het maandag in zijn hoofd haalt niet verkleed naar Rosenmontag in Huissen te gaan, valt uit de toon. ,,Dit is Huissen. Kijk om je heen. Iedereen is verkleed. Prachtig toch?”, roept een vrouw die maandagmiddag danst op livemuziek in de Vierakkerstraat in Huissen.