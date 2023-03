Al onze verhalen kwamen samen op het laminaat dat in strakke banen in de woonkamer lag

Soms wil ik iemand die een koptele­foon op heeft aanspreken, maar waar bemoei ik me mee?

Vaak verwijt ik mezelf dat ik me sterk of vaag opwind over mensen die met een koptelefoon op door het dagelijks leven lopen. Of met van die oortjes in. Maar de koptelefoon is zichtbaarder en het is duidelijk: de buitenwereld moet ver weg blijven.