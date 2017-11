Badr Hani is dood: 'Een klap met een bijl maakte een einde aan zijn leven'

Maar Badr leed dus pijn en volgens de dierenarts kwam het niet meer goed. Hij verdiende het dat we hem verlosten, maar doe dat maar eens. Heel wat methodes zijn de afgelopen week de revue gepasseerd. De conclusie was vooral dat het direct afgelopen moest zijn en dat daar dus een moment van daadkracht voor nodig was.



De held in huis was niet ik. Een klap met de achterkant van de bijl maakte een einde aan het leven van Badr Hani. Hij was in een keer dood en ligt nu in een diep gat in de grond in de tuin, was de mededeling van de daadkrachtige man in huis.



Het was maar een haan. Maar het was wel onze haan. En dat die er niet meer is, was voor de jongste in de familie best naar. Tranen zelfs om Badr: 'Omdat hij bij de familie hoorde en ik hem nu nooit meer kan zien.' Dat is ook waardeloos aan de dood.



Marie, onze oude scharrelhen, heeft nergens last van. Omdat ze nu alleen scharrelt, komen er binnenkort wat dames bij. Geen haan meer. Ik gun haar een rustige oude dag. En ons en de buren ook.