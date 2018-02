De politieke idealen van Halbe Zijlstra zijn zo lenig als een kat

Hij noemde in een uitzending van Pauw de Turkse president, Recep Tayyip Erdogan, 'die foute man in Turkije', waarmee hij op nationale televisie zijn ongenoegen wilde laten blijken over de gang van zaken in het immer turbulente land.

Daarnaast was er een debat waarin de VVD’er en DENK-voorman Tunahan Kuzu flink met elkaar botsten. Halbe Zijlstra, toen fractievoorzitter, zei over zijn collega in de Tweede Kamer: 'Hij is een vertegenwoordiger van de Turkse regering in Nederland.'