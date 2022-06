De sliert mensen bij de Vierdaagse van Nijmegen is nog niet half zo lang als de rij van wachtende patiënten

column martijn Leisink Zonder perspec­tief heb je weinig te verliezen

In maart werd Mina Morkoç, een studente fiscaal recht, gekozen tot raadslid in Rotterdam. Ze geeft dat direct door aan de Belastingdienst. Even later vindt ze twee brieven in de bus: of ze 3000 euro aan te veel ontvangen huur- en zorgtoeslag wil terugbetalen. Op Twitter schrijft ze dat zij gelukkig niet in de problemen komt, maar zich wel realiseert hoe snel je in de schulden terecht kunt komen. En zo is het.

28 mei