‘Ferme straal', complimenteerde de buurman me bij de pisbak

column thomas verbogt Voor wie gedraag je je?

16 oktober Voor wie gedraag je je? Het is stil op straat, want nog vroeg, je bent op weg naar het station, in lichte haast, je voelt een prop papier in je jaszak en vindt dat die thuishoort in de hangende vuilnisbak die je passeert. Je wilt het met een elegant boogje doen.