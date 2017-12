Hart onder de riem voor vrouwen die ooit een abortus ondergingen

Zaterdag werd De Week van het Leven afgesloten. Een week waarin het Platform Schreeuw om Leven aandacht wilde voor abortussen. Beter gezegd: ze wilden nogmaals duidelijk maken dat in hun ogen abortus moord is, op een kind met een hart. En dat dit niet zou moeten. Zaterdag hielden ze daarom een Mars voor het Leven in Den Haag. Tussen de tien- en vijftienduizend mensen liepen mee; Kees van der Staaij van de SGP en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie voorop.



Ik kan hier nu een verhaal vertellen over hoe onderzoeken aantonen dat het verbieden van abortussen vooral leidt tot meer onveilige ingrepen, met alle risico’s van dien. Over hoe een vrouw zelfbeschikking moet hebben over haar lichaam; anderen zouden haar niet moeten vertellen wat ze wel en niet mag doen. Over hoe goed en zorgvuldig de abortuswetgeving in ons land is, met bedenktijd voor de zwangere en dat afbreking van de zwangerschap in het derde trimester alleen gebeurt bij ernstige medische afwijkingen.