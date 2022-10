Het lange wachten is bij de eerste hap vergeven

Column De al veertig jaar durende liefde voor de markt wordt nu geoogst en die oogst is bitter

Wie de serie met de titel Ik red het niet van het programma Kassa heeft gevolgd weet hoe ellendig veel huishoudens in ons land eraan toe zijn. Hoe kinderen anno 2022 honger hebben, hoe de keus voor velen kou of geen warm eten is. Hoe ook mensen met een baan het niet meer redden en er ’s nachts wakker van liggen.

24 september