Zelfs wie zich in de oorlog bij Unicef meldde om te helpen om tenten en eten uit te delen, kreeg nog een beetje geld of wat te eten in ruil.

Eigenlijk is de invulling van je dag in Syrië heel eenvoudig: je werkt of je bent vrij en als je vrij bent, bel je iemand om af te spreken of je kijkt tv. Ouderen die niet meer hoeven te werken, kunnen al snel niets meer, omdat ze niet bewegen. Dan hebben ze de hulp van twee mensen nodig om naar de wc te gaan. Ze gaan gauw dood, omdat ze alleen nog maar stilzitten.

Hier blijven mensen iets doen na hun pensioen, niemand gaat stilzitten. Toen ik nog in vluchtelingenopvang De Koepel in Arnhem zat, dacht ik dat elke Nederlander verplicht met een vluchteling moest omgaan, omdat er zo veel mensen naar de Koepel kwamen. Andere Syriërs viel dat ook op en er ontstond een gerucht dat je honderd uur vrijwilligerswerk moest doen om snel de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Dus toen er een papier werd opgehangen met de vraag wie er wilde helpen om een bejaardenhuis te verven of wie er wilde helpen schoonmaken, stond iedereen te dringen om zich aan te melden. Mensen dachten: 'Nu kan ik die uren vrijwilligerswerk nog doen. Straks heb ik werk en heb ik er geen tijd meer voor.' Als ze een klusje hadden gedaan, stonden ze er op dat hun naam en het aantal uren dat ze gewerkt hadden, werd genoteerd.

Nu weet ik dat Nederlanders allerlei onbetaald werk doen zonder dat iemand ze daartoe verplicht. Ik zie heel vaak ouder vrouwen die helemaal opgemaakt en netjes aangekleed vrijwilligerswerk doen. Soms denk ik dan wel eens: mevrouw, ga slapen en daarna even gezellig met je man zitten.

Ik heb me afgevraagd waarom mensen zich zo druk maken in Nederland. Misschien komt het doordat ze zich eenzaam voelen. In Syrië is niemand eenzaam. Als je vrij bent, bel je gewoon je vrienden of je kinderen om langs te komen. Hier gaat dat niet, want iedereen is altijd maar aan het werk. Dan kun je ook maar beter bezig blijven als het eigenlijk niet meer hoeft.