Ik kan prima geheimen bewaren, maar wil het niet meer

Van Gaal's schaamtelo­ze steenkolen­en­gels

Bijna overal zie ik Louis van Gaal geciteerd die tijdens een persconferentie heeft gezegd: “We can come an end.” Dat is vreemd Engels, maar ik heb waardering voor de poging van de bondcoach duidelijk te maken wat hij bedoelt. En volgens mij begrijpt iedereen hem, ook door hoe erbij kijkt. Om dat begrip gaat het natuurlijk. Louis van Gaal wordt niet geremd door schaamte.

18 november