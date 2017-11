Ik knik en zie hoe de haan zijn best doet op hen nummer twee

column''Hij kan erg goed dekken'', is de openingszin van de kippenfokker. Ondertussen demonstreert de haan zijn dekkunsten op de hen. Het oogt niet alsof zij er veel plezier aan beleeft, maar dat is eigenlijk nooit zo in de dierenwereld. "Hij dekt als de beste’’ zegt de fokker nogmaals met trots. Ik knik wat en zie hoe de haan nu zijn best doet op hen nummer 2.

Ik ben bij de kippenfokker om 3 nieuwe vriendinnen voor onze hen Marie te halen. Voor wie het gemist heeft, onze haan Badr is met een klap van een bijl verlost van zijn leven met een verlamde poot. De andere 2 hennen waren al eerder dood. En kip Marie is nu alleen. Voor een sociaal dier als een kip is dat geen pretje en we moeten haar nu overal weghalen. Te dicht bij de weg, in de voortuin en ze doet verwoedde pogingen om in de berging te gaan wonen.

Kippen houden namelijk van kletsen, en dan doel ik inderdaad op het gekakel. Voor iemand zonder kippen klinkt het allemaal als kakelen of tokken, maar als je zelf kippen houdt in de tuin, ontdek je dat ze minstens 10 verschillende geluiden kunnen maken.

Als ze een pissebed hebben gevonden, roepen ze hun vriendinnen met een bepaald geluid. Als er gevaar dreigt, klinkt dat weer heel anders. Onderlinge ruzies herkennen ik ook aan de geluiden. En het mooiste klinkt de opwinding als er een ei is gelegd. Dat moet iedereen weten.

Marie krijgt dus vandaag 3 nieuwe vriendinnen. En nee, ik wilde geen haan meer. Dat gekraai in de ochtend is voor jezelf en de buren niet altijd fijn. En hanen doen ook vreselijk hun naam eer aan. Het zijn heerschappen, die zorgen voor hun dames, maar ook wat opdringerig in hun benadering kunnen zijn.