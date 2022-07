‘Ik wil jou graag naakt zien, maar ik wil ook graag de band Wilco zien’

column Vragen naar een kinderwens onbeleefd? Nee, nee, nee!

Niemand vraagt of ik kinderen wil. Ze vragen of je een beetje kunt leven van de muziek, of je al bent begonnen aan je tweede boek, of het eerste iets heeft opgeleverd - sowieso altijd opvallend veel financiële vragen -, of je nog steeds in dat ene pand met al die mensen woont en hoe het nou zit met je relatie. Maar vragen naar kinderen? Nee, dat is onbeleefd.

