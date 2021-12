Kaag zou minister van Financiën moeten worden, de machtigste post onder die van Rutte met invloed tot over de grenzen

column thomas verbogt Ik merkte dat ik geen zin had lang te dubben over wat voor kerstboom ik zou kopen

Een kerstboom metéén na 5 december vind ik te vroeg. En over kerstbomen die daarvoor al te zien zijn, wil ik het helemaal niet hebben. Waarschijnlijk worden die in beeld gebracht door mensen die het ook over ‘een stukje sfeer’ hebben. En wie het over ‘een stukje sfeer’ heeft, komt nooit aan echte sfeer toe. We moeten de dagen niet opjagen.

13 december