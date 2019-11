Kock bij VVO: ‘Als je over amateurvoetbal schrijft word je niet serieus genomen’

‘Ik heb het: We doen gewoon nog een transplan­ta­tie’

13 november Als ik de deur opendoe, moet ik glimlachen. Het is lange Leo. ,,Wil het nou nog niet groeien”, zegt hij terwijl hij over mijn kale bolletje strijkt. Leo is een lotgenoot, heeft dezelfde kanker als ik maar loopt een jaartje achter. Ik heb mijn tweede stamceltransplantatie alweer twee maanden achter de rug terwijl Leo nog in het voortraject daarvan zit. Dat is ook de reden dat hij komt aanwaaien. Hij wil weten of het meeviel.