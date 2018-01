Laten we de goéde Nynke de Jong in het zonnetje zetten

Helaas. Ik woon niet in Eastermar. Ik werd al vaak verward met Nynke de Jong, de professioneel paukeniste, en Nynke de Jong, de grasbaanracer. En nu dus met Nynke de Jong, weldoenster.



Ik ben nog net zo welvarend als in 2017. Dus stop met bellen. Geef liever aandacht aan die andere Nynke de Jong, want wat zij heeft bedacht is zo slim en lief. Als alle winnaars honderd euro in het fonds stoppen, hebben ze al 30.000 euro te besteden. Daar kun je veel dorpsfeestmatinees mee sponsoren, of kinderen mee ondersteunen die door financiële malaise anders niet meekunnen met het jaarlijkse schoolreisje.