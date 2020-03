Liever had ik gehad dat er geen werk was voor oorlogsjournalisten

Column Thomas Verbogt Als ik haar zie en hoor praten, overkomt die naam me enórm: Ankie Broe­kers-Knol

5 maart Kennis van me is drummer in een band. Als ik hem spreek, denk ik daar meteen aan, ook al hebben we het over iets totaal anders dan drummen, zwerfkatten of de komende Boekenweek. In gedachten zie ik hem drummend in de weer. Hij hóórt bij zijn instrument.