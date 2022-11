Loes is bekend van ‘DWDD’, ook al is ze daar vier keer slechts een minuut in beeld geweest en is dat al jaren geleden

Column Thomas Verbogt Ja, het is beschamend hoe de overheid de bibliothe­ken heeft behandeld

In een interview met de staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) las ik dat ze meer geld gaat geven aan de cultuursector, meer dan afgesproken in het regeerakkoord. Van zo’n bericht ga ik juichen. Het is 170 miljoen meer. Wat de afspraak was, weet ik niet, ook niet of 170 miljoen veel is.

9 november