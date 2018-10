Mensen met een slecht geheugen zingen in een geheugenkoor

Het (nood)lot

2 oktober Over het 'lot' hoor je weinig meer. Over het 'noodlot' nog minder. Dat zijn blijkbaar dingen van de oude Grieken, toen het nog kon gebeuren dat je ongewild en onwetend je vader vermoordde en vervolgens even ongewild en onwetend je moeder trouwde. Het lot schijnt nog wel te bestaan, maar het komt ons moderne mensen niet meer van pas. En als het ons treft, geven we het een andere naam om het minder erg te laten lijken. We geloven liever in de maakbaarheid der dingen die ons voor het lot behoedt.