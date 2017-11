'Metoo mannen zijn simpelweg te machtig om te rapporteren'

De Metoo-discussie blijkt niet van voorbijgaande aard. Overal en nergens gaan de beerputten open: in de theaterwereld, de politiek, de universitaire wereld. Mensen die een paar weken geleden al zeiden moe te zijn van de hele discussie, zullen inmiddels helemaal uitgeput in de touwen hangen.



Jammer voor ze. Want de hele discussie legt zaken bloot die zo lang verborgen bleken. Het blijkt overal voor te komen, het machtsmisbruik waarbij seks ingezet wordt als eis om verder te komen. De verhalen komen van mannen en vrouwen, hetero en homo.



Veel wordt in de media uitgevochten, maar daar is niet iedereen het mee eens. Moet er naming en shaming plaatsvinden aan de talkshowtafels? Een verdachte is al veroordeeld door het volk, voordat een rechter ernaar heeft gekeken.



Ik vind het ook een moeilijke situatie. Want ik voel me soms ook een voyeur van ellende die ik eigenlijk te privé vind. Maar ik vraag me tegelijkertijd af wat de slachtoffers van bijvoorbeeld Harvey Weinsten, Jappe Claes en Job Gosschalk dan hadden moeten doen. Zwijgen? Dat doen ze al jaren. Het intern aankaarten? Te bang om in hun vakgebied nooit meer aan de bak te komen. De mannen die ze willen rapporteren zijn simpelweg te machtig.