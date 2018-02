Niks zo mooi als koersdag in Vlaanderen

Op de Voorjaarsklassiekers. Op dat moment waarop de wielrenners weer uit hun tropische oorden tevoorschijn kwamen, om weer eens ouderwets rondjes te rijden, langs plaatsen met heroïsche namen als Munkzwalm, Korsele en Horebeke.



En dan krijg ik altijd kasseienheimwee. Niet alleen heimwee naar de beelden van die stoempende mannen en vrouwen op de Haaghoek en de Wolvenberg, maar ook om die kasseien zelf weer eens te voelen. En dat is een ambivalent gevoel. Enerzijds is er niks mooiers dan over kasseien rijden. Je voelt je een echte coureur. Je praat van tevoren over hoeveel lucht er in je bandjes moet en of je wel of niet het gootje aan de kant van de weg gaat pakken.