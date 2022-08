Samenzijn met iemand die op Thierry stemt - zoiets wéét je toch?

Column Thomas Verbogt Ik heb niet de behoefte waar dan ook de langstzit­ten­de persoon te zijn

Dat het één woord is, wist ik niet: langstzittend. Ik kwam het tegen in Trouw, in een artikel over onze premier. Die is dus langstzittend. Je zou dan zeggen dat langzittend ook bestaat, en langerzittend, maar dat is niet zo. Alleen: langstzittend. Ik zag het nooit elders, terwijl er toch meer mensen langstzittend moeten zijn. Voorzitters, echtgenoten die nauwelijks bewegen, en zo zullen er nog wel wat voorbeelden te bedenken zijn. Je komt er niet spontaan op.

26 juli