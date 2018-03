Saskia is de enige museumdirecteur van Nederland zonder museum

Ze keek om zich heen en zag kale, witte muren. De eerste spinnenwebben begonnen zich te ontwikkelen. Verstilde leegte, noemden ze dat in haar kringen. Ze bekeek haar visitekaartje. Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem.



Ze is de enige museumdirecteur van Nederland zonder museum. En dat zal ze nog even blijven. Vorige week werd bekend dat de verbouwing van het Arnhemse museum voorlopig niet doorgaat. Geen aannemer die het voor de beschikbare 15 miljoen wil doen. Voor 25 miljoen was er één bedrijf dat het - vooruit dan maar - wilde proberen.



De concurrentie had vriendelijk voor de eer bedankt. Het ontwerp voor een nieuwe vleugel van Benthem Crouwel Architects uit Amsterdam was weliswaar mooi - een soort rustieke schoenendoos die half over een stuwwal heen hangt - maar ook ingewikkeld. In Arnhem hadden ze, naïef en opgewekt als altijd, bedacht dat het handig was om het museum in afwachting van de verbouwing maar vast te sluiten. Je kon immers niet optimistisch genoeg zijn. Twee jaar zou het dichtblijven.



Ik weet niet of het donkere wolken zijn, of dat je het slecht karma moet noemen, maar het wil niet erg vlotten met dat Arnhemse museum. Ze hebben er prachtige werken, die ze bij gebrek aan ruimte ongeveer over elkaar heen hingen. Een plan voor een nieuw cultuurgebouw met een Filmhuis werd een paar jaar geleden afgeblazen. Het was toch beter het bestaande museum uit te breiden.