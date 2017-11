'Segers mompelde iets over een meloen die hij moest doorslikken'

columnEr zijn weken, maanden, zelfs jaren voorbijgegaan zonder dat ik jaloers was op Sharon Dijksma. Maar deze week was het toch zover. Ze verraste me met zo'n indrukwekkende geestelijke pirouette dat ik een steek van jaloezie voelde opkomen.

Als staatssecretaris van Infrastructuur had Dijksma de komst van Lelystad Airport een zomer lang verdedigd zoals alleen doorgewinterde politici dat kunnen. Beslist, zonder spoor van twijfel, soms met iets van gespeelde verbazing over de groeiende tegenstand. De procedures waren correct verlopen, nee, er was geen extra milieueffectrapportage nodig, en tjonge, wat waren die actiegroepen toch wantrouwend tegen haar buitengewoon deskundige ambtenaren. Dat was toch werkelijk niet nodig. En passant liet ze nog een extra route over Ede intekenen.



Nog geen twee weken heeft ze haar pet van bewindspersoon verruild voor het oppositiehoedje van de PvdA-Kamerfractie, of er borrelen heel andere geluiden uit Dijksma op. Daar op dat ministerie van Infra hadden ze eigenlijk maar weinig kaas gegeten van vliegtuigen en aanvliegroutes, nee, het was daar allemaal bepaald niet indrukwekkend. Deskundige ambtenaren? Ben je mal!

Zo bont als Dijksma maakte zelden iemand het. En toch: als politicus moet je in Nederland over een lenige geest beschikken. Geen partij heeft hier de absolute meerderheid, het is geven en nemen, inschikken en breed maken, loven en bieden. In de oppositie kun je alles zeggen; zit je in de coalitie, dan hoor je ineens kronkelende zinnen die je zelf niet kan volgen, je mond verlaten.

Hoe graag had ik niet Gert-Jan Segers of Alexander Pechtold in een Kamerdebat horen schamperen over de afschaffing van de dividendbelasting. 'Rutte de minister-president van de gewone, normale Nederlanders? Ammehoela! Een knechtje van de boardrooms', zou Pechtold geroepen hebben, ware hij nog lid van de oppositie geweest. Dat geld kon veel beter naar onderwijs, hoger onderwijs om precies te zijn.

Segers zou ook wel geweten hebben wat je met 1,4 miljard euro kon doen. De strijd tegen mensenhandel, tegen de ondermijnende criminaliteit of voor de allerarmsten op deze wereld. 'Tot in het diepst van mijn vezels strijd ik hiervoor', zou hij gezegd hebben.

Maar ja, sinds twee weken horen zij nou juist tot de coalitie. En zo ging een clash met Rutte aan onze neus voorbij en hoorden we ze een cadeautje aan buitenlandse beleggers verdedigen, met woorden als vestigingsklimaat en concurrentiepositie. Segers mompelde iets over een meloen die hij moest doorslikken.