Stapelkamp

Column Kersenoogst

3 april De advertentie viel me op. Ging over een fotoboek over Máxima, groot formaat: 'Een kroonjuweel op uw koffietafel'. Dan besef ik dat ik geen koffietafel heb. Ja, tijd geleden een kleintje, waarschijnlijk te klein voor het boek over Máxima. Stond in de buurt van de bank. Ik zette er inderdaad soms een kopje koffie op, maar ook andere dingen, een glas wijn bijvoorbeeld. Zo'n tafel heet echter nooit wijntafel.