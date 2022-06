Triest om iemand anders nodig te hebben om een boom te kunnen zien, maar godzijdank kan het weer

Uit plichtsbesef doe ik altijd mijn uiterste best om in mijn teksten iets van maatschappelijk belang te melden, maar meestal overheerst al na drie zinnen de drang om over te stappen op de meest intieme informatie uit mijn privéleven.



Ik biechtte aan de filosoof niet op dat het me niet lukt om oog voor de buitenwereld op te brengen en dat ik me vaak onverschillig voel naar alles en iedereen behalve mezelf.



In plaats daarvan dekte ik mezelf in door te zeggen dat ik geloof dat hoe persoonlijker ik schrijf, hoe meer mensen zich erin herkennen. En dat dat ook maatschappelijk belang is.