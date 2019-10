Verstandig dat hij niet voor een vierkante bril heeft gekozen

De puinruimer kan puin ruimen tot hij een ons weegt, maar er doet zich tussen de brokstuk­ken niets meer voor

24 oktober Sterk woord: puinruimer. Ook doordat er 2 keer ui in zit. Laat zich lekker uitspreken. Bovendien weet je dat het nooit over gewoon puin gaat, zoals bouwafval. Nee, een instelling of een organisatie of bedrijf. Er is dan iets goed mis.