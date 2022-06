Vragen naar een kinderwens onbeleefd? Nee, nee, nee!

Column Annemarie Haverkamp Vroeger vulde de geur van appeltjes alle kamers

Ik neem de dood veel kwalijk, maar vooral dat hij de geur van mijn zoon heeft meegenomen. We hebben duizenden foto’s waarop je Job tot in detail kunt bekijken. Op filmpjes horen we zijn stem veranderen van babygekir in bijna volwassen bastonen. Maar hoe hij rook is nergens vastgelegd.

3 juni