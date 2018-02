Vreemd dat onze regering geen stelling neemt tegen de rare fratsen van Halbe

Anwar burgert in: Kalasjnikov

8 februari Dat je bij je land hoort en daarvoor wil strijden, is in Syrië heel belangrijk. Toen ik 15 was, kregen we op school één keer per week theorieles over het leger. Dan leerden we hoe we een kalasjnikov moesten onderhouden. Gelukkig heb ik deze kennis nooit nodig gehad.