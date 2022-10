Vroeg naar bed is het nieuwe uitslapen

column thomas verbogt We willen dat onze moeders trots op ons zijn. Zo zijn kinderen nu eenmaal

Mijn bevriende buurman sport op dezelfde fitnessclub als ik. Vaak lopen we er samen naartoe. Een korte afstand, maar het is prettig die samen te delen, bijvoorbeeld om elkaar te prijzen dat we het toch maar weer gaan doen in de vroege ochtend, terwijl er ook mensen zijn die nog lekker in hun bed liggen met een krant en espresso.

12 september