We moeten stoppen met 'het hoort er nu eenmaal bij'

We waren op huwelijksreis. Onze dochter van anderhalf was ook mee. We vulden onze dagen met het Portugese strand, het eten van sardines en het bekijken van pittoreske stadjes, waar de Algarve er veel van heeft. Zo nu en dan slingerden we het internet op onze telefoons aan, vooral om te kijken of we al een nieuw kabinet hadden, en zo ja, wie onze ministers en staatssecretarissen zouden worden. Het nieuws over Halbe Zijlstra op Buitenlandse Zaken klikten we snel weg. Die realiteit konden we nog niet aan, midden in onze wittebroodswekenbubbel.



En ineens zag ik telkens die hashtag, #metoo. Ik las de verhalen, alle opsommingen van ongewenst gedrag. Ik raakte er murw van. Al die anekdotes, het waren er te veel. Al die vrienden en bekenden die zeiden: ja, ook ik. En vooral de vanzelfsprekendheid waarmee al die #metoo's werden opgerakeld. Natuurlijk was men onzedelijk betast, achternagezeten. Waren er collega’s die werden ontweken, waren er dates die niet snapten dat nee nee is.



Maar vooral was ik verdrietig omdat we er blijkbaar altijd murw door zijn geweest. Zo murw dat we dachten dat het erbij hoorde, dat het normaal was. Dat we er niet over moest piepen, want men bedoelde het niet zo.