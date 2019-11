30-jarige Cuijkenaar scheurt zonder rijbewijs in gestolen Clio door de Betuwe

Op 19 april 2017 was de man er in een gestolen Renault Clio vandoor gegaan na een stopteken van de politie in een burgerauto. Er volgde een spectaculaire achtervolging door de regio met een legertje politieauto’s. Eenmaal klemgereden bleek de man – destijds woonachtig in de gemeente Oss – in een gestolen auto te rijden met valse, eveneens gestolen kentekenplaten.



Voor heling, gevaarlijk rijgedrag en overschrijding van de maximumsnelheid had de officier van justitie een aanzienlijk hogere straf geëist: drie maanden gevangenisstraf, één maand voorwaardelijk, een boete van 1530 euro en 22 maanden rijontzegging.



Gestolen kentekenplaten

Volgens de Arnhemse politierechter had de verdachte echter niet kunnen vermoeden dat de kentekenplaten niet bij deze auto hoorden en eveneens gestolen waren.



Een paar Marokkanen hadden hem in een Arnhemse supermarkt aangesproken en hem gevraagd om een auto weg te brengen naar Jack’s Casino in Nijmegen Dukenburg, zo verklaarde de Cuijkenaar bij zijn verhoor. Ze zouden hem 300 euro betalen voor een ritje van een half uur.



Eenmaal onderweg op de Pleijroute werd hij door agenten in een burgerauto betrapt op bellen achter het stuur. Toen ze hem met behulp van het stopbord aan de kant wilden zetten, gaf hij plankgas en verdween hij richting A325.



Via de Huissensedijk en de Drielse Rijndijk ging het met extreme snelheden van Driel via Heteren naar Randwijk, waarbij de verdachte ook tal van andere verkeersovertredingen beging.