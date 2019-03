50.000 euro voor nieuwe nier: is dat ethisch? Nierpatiënt Hiebo Holtkamp wil het betalen

Automobi­lis­ten naar ziekenhuis na botsing op Van Galenweg in Cuijk

13 maart CUIJK - De bestuurster van een personenauto is woensdagochtend door de brandweer uit haar auto bevrijd na een botsing met een andere personenwagen op de Van Galenweg in Cuijk. Zij stak met haar auto vanaf de Overhage de weg over en heeft daarbij vermoedelijk de auto op de Van Galenweg over het hoofd gezien.