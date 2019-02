A73 tussen Cuijk en Maasbrug in lijst van 100 gevaarlijkste snelwegvakken Nederland

‘Meneer Kaktus is onschuldig’

7 februari DEN BOSCH/CUIJK - Het gerechtshof in Den Bosch gelooft niet dat een 39-jarige Cuijkenaar twee agenten sloeg, terwijl die een man in een blauw vogelpak probeerden te helpen. De raadsheren spraken de verdachte in hoger beroep daarom vrij. Het Openbaar Ministerie had gevraagd om een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van één maand voor het plegen van ‘openlijk geweld’.