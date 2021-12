Actie tegen schelden met kanker: als Gerben uit Cuijk het k-woord hoort, krijgt hij ‘een knoop in zijn maag’

Als Van Ophuizen het woord ‘kanker’ hoort, krijgt hij vaak ‘een knoop in zijn maag’. ,,Dan voel ik iets opborrelen. Dat k-woord klinkt ook hard. Het blijft een verschrikkelijke ziekte. Vooral dit jaar hebben we bij SIOL enkele clubmensen verloren aan deze ziekte’’, zegt de voormalig jeugdleider van zijn zoon Sven, die nu in het eerste speelt.



Gerbens vader was een verenigingsmens. ,,Hij was sociaal betrokken, een doorzetter. Maar ook een man met humor. Altijd in voor een praatje. Hij heeft veel gedaan voor ontmoetingscentrum ’t Fort en de KBO in Cuijk.’’



Heel veel pijn

Van Ophuizen, organisatie-coach van beroep, hoopt met de actie zoveel mogelijk mensen te bereiken. ,,Ik vind dit een goede actie van KWF, gericht op de jeugd vooral. Ik hoop dat we zo mensen bewustwording kunnen bijbrengen. Dat ze weten dat verkeerd gebruik van ‘kanker’ kwetsend is en heel veel pijn kan doen bij mensen die met deze ziekte te maken hebben.’’