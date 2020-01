Alerte omstanders voorkomen erger bij brand bij occasion in Cuijk

Waarom het belangrijk is dat het Land van Cuijk een eigen politiebu­reau behoudt

5 januari CUIJK/BOXMEER - Het Land van Cuijk heeft nog een eigen politiebureau. ‘Cuijk’ zou vorig jaar, in navolging van het bureau in Boxmeer begin 2017, gesloten worden. Politieloketten in de gemeentehuizen van Grave, Sint Anthonis en Mill werden in 2016 al afgestoten.