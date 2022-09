Als de mussen van het dak vallen, denkt Babette al aan Kerstmis

Het hele jaar door is de Cuijkse Babette Gulen (36) in de ban van de feestdagen in december. Terwijl de temperaturen buiten de afgelopen weken tropische waarden aantikten, maakt ze zich met haar bedrijf Lookaal op voor een nieuw hoogseizoen in het samenstellen van kerst- en relatiegeschenken.

,,Ik heb er zin in om de verkoop te starten, ook al schijnt de zon volop”, aldus Gulen. ,,Iedereen komt hier vrolijk de showroom binnen om te komen winkelen voor het personeel en de klanten. Dat geeft mij een goed gevoel.”