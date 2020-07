Alsnog groot vakantiepark met honderden huisjes in plassengebied bij Cuijk langs A73

De buitenkant is bijna af, maar pas in april komt hier het distribu­tie­cen­trum

14 juli HAPS - Een paar maanden geleden was het bedrijventerrein Laarakker, langs de A73 in Haps, een kale vlakte. Nu staat er een gigantische loods. De wapperende blauwe zeilen verraden dat het gebouw nog niet af is. ,,Volgend jaar april is het klaar’’, zegt Ronald Versluis, directeur van Verbruggen Food Group.