Anonieme afzender biedt politie Cuijk excuses aan met kaart: 'Ik schaam me diep’

Nieuw leven voor ontdekte middeleeuw­se waterput in Cuijk

17 december CUIJK - In de Maasstaat in Cuijk is tijdens graafwerkzaamheden een eeuwenoude waterput ontdekt. De put ligt vlak bij de beeldbepalende lindeboom tegenover de schouwburg. De gemeente heeft besloten, in overleg met Werkgroep Archeologie Cuijk, de put voor inwoners en toeristen permanent zichtbaar te maken.