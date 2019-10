Auto in brand in carport Cuijk, buren horen iemand wegrennen

Cuijkse veroor­deeld voor valse beschuldi­ging brandstich­ting

11 oktober DEN BOSCH/CUIJK - Een 34-jarige vrouw uit Cuijk plaatste in augustus 2018 een bericht op Facebook, waarin ze beweerde dat een oude vriendin haar eigen schuur in brand had gestoken. De politierechter in Den Bosch veroordeelde de vrouw woensdagmorgen tot een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur voor ‘smaad’.