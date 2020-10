Auto's total loss na botsing op A73 bij Beers

video Resi schuwt trekkerter­reur en twittert zich in plaats daarvan suf: ‘Ik word gewoon blij tussen de kippen’

10 september HAPS - Ze is niet van de confrontatie. Niet van het blokkeren van snelwegen met trekkers, voor meer begrip voor de Nederlandse boer anno 2020. De 24-jarige Resi Bens zoekt de dialoog. In een tijd waarin felle protestacties van boeren in het land tegen oprukkende wet- en regelgeving weerstand oproept onder burgers.