Autobranden en verwoeste bedrijfshal Cuijk waren ‘gerichte acties’: ‘Dit zijn geen kwajongensstreken meer’

In de nacht van zaterdag op zondag reed een auto naar binnen bij het bedrijf, waar op dat moment nog mensen aan het werk waren. Er ontstond een brand die pas uren later onder controle was en de hal verwoeste. Het kantoor leek gespaard te blijven, maar ook daar is de schade aanzienlijk, zegt Cup. ,,Dit loopt in de miljoenen.’’



Een verband met enkele autobranden even verderop in Cuijk leek in eerste instantie slechts een van de vele mogelijkheden, maar de kans dat het toeval is lijkt inmiddels klein. ,,Dit is een gerichte actie’’, zegt Cup. ,,Ik sprak iemand van de politie en ook die zei: dit is gewoon poging tot doodslag. Ze gaan er nu ook een groter team op zetten.’’



De politie kon maandagavond niet meer op die uitspraak reageren.