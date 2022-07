Automobilist botst tegen boom en daarna tegen andere auto in Sint Hubert

Alles ging zo snel dat de tegemoetkomende automobilist de wagen niet kon ontwijken. De bestuurder van de auto die eerst tegen een boom reed, is gewond geraakt aan een been en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De weg was enige tijd afgesloten omdat er veel wrakstukken op de weg lagen die moesten worden opgeruimd.



De bergingsbedrijf heeft beide voertuigen afgesleept.